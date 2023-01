Voitures autonomes : mais que dit la loi ?

En cette période de salon de l’auto, vous êtes nombreux à nous interpeller et nous soumettre vos questions. C’est le cas de Marie-Pierre Wiame, qui souhaite obtenir des renseignements sur la voiture autonome. Voici ce qu’elle nous dit : "Est-il possible d’avoir des informations claires sur la législation belge concernant les voitures autonomes ? Peut-on rouler avec en Belgique ? Quelles sont les obligations à remplir et les conditions ? Les informations sont très floues sur le sujet. Il est pourtant déjà possible d’acheter des voitures autonomes en Belgique."

C’est vrai que vous allez peut-être craquer pour un nouveau véhicule qui sera équipé d’une ribambelle de nouvelles technologies censées vous apporter des aides à la conduite. Parmi elles, il y aura certainement l’aide au maintien de voie ou le régulateur de vitesse adaptatif. Combinés, ces deux systèmes permettent à de plus en plus de voitures de gérer seules les situations de conduite dans les embouteillages. Concrètement, la voiture accélère et ralentit seule en gardant son cap. C’est ce que l’on appelle la conduite autonome. La technologie fonctionne, mais en Belgique, le conducteur ne peut pas vraiment l’utiliser.

5 niveaux d’autonomie (en Europe)

Quand la convention de Vienne sur la circulation routière a été signée par 80 pays en 1968, on ne parlait de véhicule autonome que dans les films de science-fiction. Mais il faut vivre avec son temps et cette convention a été adaptée en 2016, permettant la conduite de véhicules autonomes jusqu’à un certain point, en l’occurrence le troisième des cinq niveaux. Car il a bien fallu définir des paliers entre la voiture sans assistance et celle qui n’a plus besoin de conducteur. Le niveau trois correspond à une manœuvre automatique de dépassement en maintenant les distances de sécurité. La voiture doit indiquer au conducteur si les conditions le permettent et l’avertir de reprendre la main dans le cas contraire. Le niveau suivant permet à la voiture de se déplacer sans conducteurs dans certaines situations prédéfinies (navette aéroportuaire par exemple) et le dernier niveau correspond à une autonomie complète, sans intervention humaine, comme un taxi sans chauffeur !

A noter qu’aux Etats-Unis, l’échelle ne compte que quatre niveaux pas tout à fait semblables à la réglementation européenne.

Pas encore en Belgique

Si cette réglementation est entrée en vigueur en 2022, chaque Etat doit la retranscrire dans son code de la route avant qu’elle ne soit d’application au niveau national. En Belgique, le code de la route laisse la possibilité de recourir à la conduite assistée. Mais si un système automatisé est utilisé, le conducteur doit être en mesure d’effectuer toutes les manœuvres nécessaires. Voici ce que dit l’article 8.3 du code de la route : " Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l’habilité nécessaires. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu’il conduit." Dans un embouteillage, même si votre voiture gère la situation, vous seriez donc obligé de tenir le volant en permanence. Pas question de manger son sandwich ou d’utiliser son smartphone (même à l’arrêt).