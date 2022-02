Voitures autonomes: bientôt la sieste au volant ?

Et en Tesla ? Petit tour avec Benoît Michel, consultant en nouvelles technologies. Il nous montre comment la voiture autonome, ça fonctionne et comment on l'adapte à la législation belge.

"La voiture conduit toute seule. Elle reste entre les lignes droites gauche et droite. Elle adapte sa vitesse en fonction de celle des voitures qui roulent devant. Qui ralentissent, qui se mettent dans le chemin." Concernant la navigation, "Comme on lui a donné une destination, elle change de voie quand il faut pour aller jusqu'à la destination".

Mais à la question de savoir s'il pourrait faire un brin de sieste, Benoît répond que s'il dort, "après 30, 40 secondes, la voiture commence à afficher "Tournez le volant". L'écran devient ensuite bleu et se met à clignoter. Il ajoute "Et si je ne touche pas le volant, elle va se déconnecter, ralentir, et rester au milieu du bazar. Sans bouger. et ce ne sera pas spécialement une bonne idée."