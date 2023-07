Voiture électrique : un prix à l’usage plus avantageux que pour une voiture thermique ?

Malgré un prix d’achat plus élevé, la voiture électrique est bien plus compétitive qu’une voiture thermique. Dans le 6/8, Caroline Sury, journaliste à L’Écho, nous explique pourquoi.

Selon une enquête de l’institut Vias, sur une durée de vie d’environ 9 ans et en considérant qu’on parcourt 15.000 kilomètres par an, la voiture électrique coûterait moins cher qu’une voiture thermique. Pour calculer cela, il faut tenir compte du TCO.

Le TCO (total cost of ownership) d’une voiture désigne son coût total moyen tout au long de son cycle de vie. Il tient compte du prix d’achat, celui de l’assurance, de l’entretien et du carburant, mais aussi la fiscalité et la valeur résiduelle du bien.