Voiture de police attaquée à Saint-Gilles : escalade de la violence sur fond d'opération anti-drogue

Cependant, contrairement à ce qui a pu être dit par ailleurs, il n’y a pas eu de blessé lors de cette altercation. Les deux policiers concernés sont indemnes. En revanche, un membre des forces de l’ordre a bien été blessé et déclaré inapte au service pour trois semaines à la suite d’une opération anti-drogue menée un peu plus tôt dans la journée dans le même quartier.

Le chef de corps de la zone Bruxelles-Midi n’exclut d’ailleurs pas que les deux incidents soient reliés, dans la mesure où l’altercation de fin de journée pourrait être une tentative d’intimidation ou de représailles à la suite de la première opération. "Depuis un mois, nous avons commencé notre plan d’été (…) avec le renfort de la police fédérale. Nous mettons énormément de gens sur le terrain pour combattre tous les types de nuisances mais particulièrement le deal de rue. On a eu pas de mal de résultats, ce qui est très positif, mais cela a comme conséquence que maintenant on se fait attaquer parce qu’ils (Ndlr : les trafiquants) sont mis sous pression. Mais on va évidemment continuer les contrôles" nous explique Jurgen De Landsheer, le chef de corps de la Zone de police Bruxelles-midi. "On va continuer à faire ces opérations, en grand nombre comme cela nos policiers ne sont pas seuls, mais il est important que la population sache que nous sommes là pour la sécurisation des quartiers, partout dans le pays et également ici sur Saint-Gilles" martèle-t-il.

Les autorités dénoncent un contexte compliqué d’augmentation de la violence à l’égard de la police, avec notamment deux tentatives de mettre le feu au commissariat ces dernières semaines. Les représentants des forces de l’ordre évoquent plus spécifiquement un groupe d'une trentaine de jeunes individus, relativement peu nombreux donc mais déterminés à en découdre, qui mènent à une escalade de la violence dans ce quartier bruxellois.