La circulation des trains a été interrompue, peu après 10h30 jeudi matin, entre Court-Saint-Etienne et La Roche (L140), après qu'un automobiliste s'est retrouvé sur les voies, signale le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel

La police, les pompiers et une équipe d'Infrabel sont sur place pour étudier les causes de l'accident, pour l'instant inconnues. On ne sait pas non plus si des blessés sont à déplorer.

Un service de bus de remplacement sera demandé, assure Infrabel.