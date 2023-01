Voisinage : quelles sont les races de chien qui aboient le moins ?

Dans la catégorie des petits chiens qui aboient peu on retrouve le Cavalier King Charles, originaire de Grande-Bretagne. Affectueux et vif, c’est un chouette petit chien adapté à la vie en appartement, mais il faut savoir que cette race est sujette aux problèmes cardiaques et que son espérance de vie est plus courte que la moyenne prévient Bénédicte Flament.