Voir des mouches mortes fait vieillir leurs congénères plus vite

Une étude révèle un lien entre la perception de la mort et le vieillissement accéléré chez les mouches de fruits.

Le vieillissement des cellules et des êtres est affecté par la génétique et l’environnement. Si la communauté scientifique soupçonnait que les expériences perceptives (expériences de vie) avaient également un impact sur le vieillissement, la manière dont cette influence se manifeste était encore un mystère.

L’étude de l’Université du Michigan, publiée dans PLOS Biology, prouve le lien entre la perception de la mort et le vieillissement chez les mouches. Les mouches des fruits, Drosophila melanogaster, vieillissent plus vite lorsqu’elles voient d’autres mouches mortes.

Une grande découverte qui ne s’arrête pas là, comme l’explique Scott Pletcher, co-auteur de l’étude, au NY Times : "Nous avons identifié des neurones spécifiques et des molécules évolutives conservées dans le cerveau de la mouche qui aident à régler les taux de vieillissement en réponse aux conditions environnementales et aux expériences".

En cause, un groupe spécifique de cellules cérébrales chez les mouches, les neurones R2 et R4, qui sont activés lorsque les mouches rencontrent d’autres mouches mortes et entraînent le vieillissement plus rapide. "Lorsque ces neurones R2 et R4 ont été activés artificiellement, la durée de vie des mouches des fruits a diminué même lorsque la mouche n’a ressenti aucune perception de la mort", expliquent les scientifiques dans le communiqué de presse reçu par Interesting Engineering.

Si cette étude est très intéressante en soi, le but final des scientifiques est de développer des thérapies médicamenteuses pour l’homme visant à ralentir le processus de vieillissement. "Nos résultats peuvent fournir des informations pour traiter les personnes qui sont régulièrement exposées à des situations stressantes entourant la mort, y compris les soldats de combat actifs et les premiers intervenants", conclut l’étude.