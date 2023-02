Voir des drag à la télé permet de faire évoluer les mœurs

Le milieu drag est davantage médiatisé. Ce succès populaire et médiatique a-t-il changé quelque chose pour toi ?

Klément Hucault, alias Gemini K : Je suis assez perplexe sur cette nouvelle médiatisation. Je dirais que le changement s’opère plutôt pour les personnes qui ont participé à la version française de l’émission "RuPaul’s Drag Race", en termes de notoriété et d’argent. Leurs drag shows, qui sont des spectacles de danse et de chant de drag-queens, sont plus demandés et mieux rémunérés. Ils deviennent de plus en plus visibles dans les milieux mainstream, mais le milieu drag reste underground. Le public qui assiste aux spectacles ne s’élargit pas à une communauté hors LGBTQIA +. Mais je remarque que les salles se remplissent de plus en plus.

C’est le signe d’une plus grande ouverture de la société aux identités de genre ?

Pour moi, les drag-queens, c’est plus une performance de genre qu’une identité de genre. De plus en plus de catégories de drag sont en train de naître. Avant, on opposait simplement Drag Queens à Drag Kings, c’est-à-dire ceux qui sont des personnes construisant une identité masculine volontairement basée sur des archétypes de façon temporaire le temps d’un jeu de rôle. Les drag-queens, qui avaient l’habitude de seulement imiter à l’extrême les codes du glamour féminin, développent de nouvelles catégories afin de faire ressortir leurs singularités. Maintenant on a des Drag Queer, qui sont des personnages non binaires, dont la féminité et la masculinité ne sont pas exagérées, des Creature Queen, qui jouent sur le registre de l’horreur et de la science-fiction. Il y a une variété de catégories qui se fait au-delà des identités du genre, des identités de chacun.