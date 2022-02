Voile : Sophie Faguet, partenaire de Jonas Gerckens en course au large, de plus en plus 'Noir-Jaune-Rouge'

Ce n’est pas pour rien qu’elle vit à Dave (Namur) depuis plusieurs années, à proximité des locaux de la FFYB, au Château d’Amée (Jambes), en bord de Meuse, où elle passe le plus de temps possible pour apporter ses conseils judicieux.

Par ailleurs, elle a intégré l’équipage mixte des Belgian Red Devils, qui participe à la Star Sailor League Gold Cup (un circuit international de régates) avec, entre autres, Sébastien Godefroid (Capitaine), Emma Plasschaert, Wannes van Laer, …

Que ce soit en Dolphins ou en Belgian Devils, Sophie Faguet s’inscrit donc de plus en plus en … Red, sur les flots. Et souhaite inscrire de plus en plus de "Noir-Jaune-Rouge" dans les palmarès. Elle s’en réjouit, et n’est pas près de quitter Namur. Peut-être que l’on pourra un jour la surnommer "Sophie la Mosane".