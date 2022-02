Void, la société fictive SARA, du son à l’image, au Botanique.

Void s’intéresse depuis plusieurs années au phonautographe dont l’histoire remonte au milieu du 19e siècle. Un typographe français, Edouard-Léon Scott de Martainville, invente un appareil qui permet d’inscrire une trace sonore sur un support préalablement enduit de noir de fumée. Scott de Martainville désire rendre visible le son. Le phonautographe est construit sur le modèle du conduit auditif, du tympan et des osselets. L’engin est constitué d’un pavillon acoustique, d’un cylindre entouré de la feuille de papier couverte de noir de fumée et d’un stylet qui vibre au rythme de la voix et reproduit les oscillations vocales. Le stylet grave une trace dans la suie. La trace graphique du son est appelée phonautogramme. L’inventeur n’imagine absolument pas restituer la voix humaine. Le 21e siècle révélera le potentiel sonore de sa production.