Voici une technique pour calculer plus facilement et plus rapidement !

Mais on remarque que 50 est un diviseur de 100 (il est possible de diviser 100 par 50 et d'obtenir un chiffre sans décimale/ virgule). De plus, il est beaucoup plus simple de multiplier n'importe quel chiffre/ nombre par 100 que par 50, ou 34, ou 72... : On ajoute tout simplement deux " 0 ".

Ici, au lieu de calculer " 28 X 50 ", on aurait donc plutôt, " 28 X 100 ". Il reste ensuite à diviser le résultat par 2 puisque 50 est la moitié de 100.

Ce qui fait alors " 2800 : 2 = 1400 ".

On peut résumer le calcul comme ceci : " (28 X 100) : 2 " (et on met bien la multiplication entre parenthèses puisque c’est son résultat qu’il faut diviser par 2) !