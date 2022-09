Voici, selon une étude, la chanson la plus appréciée des psychopathes potentiels

Y a-t-il un lien entre les goûts musicaux et d’éventuels penchants psychopathes ? C’est ce qu’une étude de l’université de New-York semble indiquer. Des chercheurs ont demandé à 200 personnes d’écouter et noter 260 chansons. La plupart des participants avaient par ailleurs passé des tests permettant d’évaluer leur degré de psychopathie (un trouble caractérisé entre autre par un manque d’empathie, un comportement antisocial, une impulsivité et une perception des émotions déficiente).

En confrontant les résultats les chercheurs ont remarqué que ceux qui avaient de plus grandes prédispositions à la psychopathie appréciaient le plus la chanson "Lose Yourself" d’Eminem. "No Diggity" de Blackstreet, Dr. Dre et Queen Pen avait également la côte auprès de ces participants. D’autres chansons encore plus populaires chez ces individus n’ont pas été dévoilées par les auteurs de l’étude pour ne pas compromettre de futurs tests.

A l’opposé, ceux ayant le moins de tendances psychopathes aimaient le jazz et la musique classique (contrairement aux clichés des tueurs dans la pop culture comme Hannibal Lecter). Et une chanson en particulier performait du côté des non-psychopathes : "Titanium" de David Guetta et Sia.

Cette étude menée à petite échelle en 2017 a poussé les chercheurs à étudier davantage les liens entre préférences musicales et psychopathie dans l’espoir d’identifier ces profils à l’aide playlists.

Sortie en 2002 sur la bande originale du film "8 Mile", Lose Yourself est un véritable tube, récompensé d’un Oscar et deux Grammy Awards. Le magazine Rolling Stone l’a classé parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps. C’est également devenu un véritable hymne pour la ville de Détroit (où a été tourné "8 Mile") repris par différents artistes (dont Machine Gun Kelly) lorsqu’ils y donnent un concert.