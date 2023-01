Voici quelques clés et initiatives pour lutter contre le harcèlement scolaire

Dans une école de Waremme, les élèves sont amenés à s’ouvrir dans un local spécialement dédié : "Tout va rester entre ces murs, un lieu d’écoute et de partage, mais aussi un lieu où l’on va faire avec eux des animations destinées à éviter les conflits. Cela va aussi mieux souder la classe”, commente Véronique Tirtia, directrice de l’école communale de Longchamps.

Cette méthode porte le nom de Kiva, un mot scandinave qui consiste à tisser une toile des compliments grâce à une pelote de laine. “On a tous donné deux compliments à quelqu’un et on a tous reçu deux compliments”, explique un des élèves.

- > Le reportage de RTC liège à découvrir ici : un local Kiva contre le harcèlement scolaire

L’objectif est de sortir du local avec une meilleure mine, de casser les cercles vicieux en prévenant les comportements négatifs envers d’autres enfants. Et ce projet pilote fonctionne pour cette école de Longchamps qui faisait face à plusieurs cas de harcèlements dans sa cour de récré : "Nous avons aujourd’hui beaucoup moins de problèmes. Cette méthode permet directement de parler et de mettre les choses sur la table en évitant le conflit. On est vraiment ravis. Et ça marche aussi pour le corps enseignant !”, sourit encore la directrice.

La méthode Kiva a déjà été essayée dans des établissements de Waremme et de Bouge. La participation d’autres écoles est ouverte via le site internet du programme afin de donner les formations et outils nécessaires.