Voici pourquoi Taiwan ne sera pas envahie par la Chine

Et si l’invasion de Taïwan par la Chine était juste un scénario théorique ? Un scénario qui fait peur, mais qui n’est pas fondé ? C’est ce que pense l’un des meilleurs experts militaires américains.

Le président de l’Ukraine fait des émules en Chine. En effet, les membres du gouvernement taïwanais sont en train d’étudier à fond le mode de communication de Zelensky. Non seulement ils s’en inspirent, mais le gouvernement taïwanais vient d’avouer qu’il allait modifier son approche de résistance en cas d’invasion de Taïwan par la Chine. Voilà, le mot qui fait peur est lancé : "invasion". Les Occidentaux espèrent que cela ne se produira pas, car en mettant littéralement en quarantaine la Russie sur le plan économique, l’Occident espère créer une forme de jurisprudence. Ça, c’est pour l’espoir.

Mais les experts économiques nous le répètent à longueur de semaine : autant transformer la Russie en île isolée du monde n’est déjà pas simple à cause de notre dépendance au gaz russe, autant vouloir agir de la même manière avec la Chine serait infiniment plus compliqué. Ne serait-ce que parce que la Chine est l’atelier du monde et qu’une invasion de Taiwan nous priverait des semi-conducteurs qui sont insérés dans nos voitures, nos ordinateurs et nos smartphones. Vous vous en doutez, les patrons d’entreprise aspirent à d’autres scénarios que de passer leur vie à gérer une crise après l’autre.

Mais justement, si l’ogre médiatique adore les scénarios noirs, faut-il pour autant sombrer dans la frayeur anticipative…