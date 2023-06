Voici pourquoi on ne verra aucune image du prochain Miyazaki avant la sortie de "Comment vivez-vous?"

Comment vivez-vous ? est inspiré d’un roman de Genzaburo Yoshino paru en 1937 à destination des enfants et adolescents et devenu un classique de la littérature populaire japonaise. Ce sera très probablement le dernier film du réalisateur culte de 81 ans à qui on doit Mon voisin Totoro, Le Château Ambulant, Le Voyage de Chihiro et Princesse Mononoké et le dernier Le Vent se lève en 2013. Empreint de spiritualité, marque de fabrique d’Hayao Miyazaki, il raconte l’histoire d’un ado de 15 ans vivant avec son oncle à Tokyo après la mort de son père.