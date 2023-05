Voici pourquoi les prévisions météo seront plus fiables à l’avenir

Cela saute aux yeux : la résolution est bien meilleure. Pierre de Buyl, scientifique à l’IRM (Institut Royal Météorologique) explique pour nous la comparaison : "On passe d’une image d’environ 10 mégapixels à une image d’environ 100 mégapixels. Ainsi, on dispose de beaucoup plus de points, ce que l’on appelle la résolution spatiale ; on voit avec plus de détails ce qu’on voit, et on le voit aussi plus rapidement."

"L’image de la Terre complète qui nous intéresse pour les études scientifiques généralement va arriver toutes les 10 minutes, et non plus 15 minutes, et l’image du scan rapide au lieu de 5 minutes aujourd’hui arrivera dorénavant toutes les 2 minutes et demie, poursuit le scientifique. On assiste donc à un doublement de fréquence de l’analyse rapide des phénomènes météo. Et, bien sûr, ces images-là seront envoyées au bureau du temps qui surveille la météo en permanence".