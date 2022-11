Voici pourquoi le Sénégal va remporter la Coupe du Monde 2022 !

Le Sénégal possède le profil. Jamais l’Afrique n’a approché la Coupe du Monde autrement que lors de la tournée mondiale du trophée organisée par un sponsor de boissons sucrées. Et c’est dommage. L’Afrique est le continent des matières premières, alors pourquoi le Sénégal ne serait pas la première nation à relever le défi et à soulever la Coupe ?

Bien sûr il y a l’absence de Sadio Mané. Le Messie Sénégalais. Mais le Sénégal peut compter sur Thierry Luthers. Pas pour planter des buts mais pour donner de la voix, lui qui désormais a adopté ce beau pays. Et ça, ça compte. Car le football au Sénégal se gagne aussi (tous les lundis) dans la Tribune. Les supporters sont bien plus qu’un traditionnel 12e homme. D’abord ils n’ont rien de traditionnels sauf les chants et les costumes. Car oui, on se sape pour aller au foot afin de saper le moral de l’adversaire.

Le Sénégal va terminer 2e de son groupe et défier l’Angleterre en 1/8. Ça tombe bien. Mané connaît cette équipe comme sa poche. A la manière de Cristiano Ronaldo en finale de l’Euro, il viendra coacher ses partenaires de fortunes.

Puis ce sera la France en ¼. On le sait depuis Crysnia, les Français n’aiment pas les cars. Ce sera encore une formalité pour les Sénégalais. Et puis n’oublions pas, il y a 20 ans à Séoul cette victoire du Sénégal face aux tire-ailleurs français.

En ½, nous aurons un Uruguay-Sénégal. Valverde aura déjà le titre de meilleur buteur dans la poche et sera rassasié, Suarez aura épuisé sa dentition sur les défenses adverses et n’agira plus de manière incisive. Bref l’Uruguay c’est dans la poche.

Enfin, le Brésil en finale. En un match tout est possible. Il suffira à Alliou Cissé de placer Diedhou côté gauche à la Lukaku et Gueye en faux 9 à la De Bruyne. Et puis il y a un Fadiga dans l’effectif, Noah le Brestois.