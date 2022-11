Voici pourquoi le Qatar souffre du côté droit (humain)

Préambule. Cette série “Voici pourquoi” n’est pas destinée à débusquer le faux du bien ou le vrai du mal. Elle est une traversée subjective et imaginaire visant à remuer les potins et les popotins quitte à déclencher les ah (?), les oh (!) entre les rires et les bravos, de Daniel à Rio. Bon voyage…

A- t-on le droit de parler de football avec l’équipe du Qatar ? C’est une vraie question. Mais pour cette Coupe du Monde vraiment particulière, il y a plus de questions que de réponses et on frôle sans cesse la Qatarstrophe . L’équipe qatarie affiche un sourire de fa ç ade . Pas étonnant pour cette formation de la péninsule arabique ou le calcaire façon Disneyland est roi ou plutôt Emir. On l’a vu lors du match d’ouverture, l ’architect ur e de l’équipe est un peu chancelante avec son 3 -5-2 alors que pour la tactique de l’obtention de cet événement par la FIFA, c’était plutôt à la 6-4-2.