Voici pourquoi le film "Barbie" est censuré au Vietnam

A l’approche de la sortie du film prévue le 19 juillet dans nos salles, les nouvelles concernant le film fusent sur le Net. Vous avez peut-être aperçu les pieds cambrés de Margot Robbie lors de la bande-annonce officielle de Barbie. L’actrice en train de quitter ses talons hauts pour révéler ses pieds nus toujours cambrés et prêts à enfiler n’importe quelle paire de chaussures. Ce plan a nécessité huit prises. L’actrice s’est accrochée à une barre qui se trouve hors champs pour garder ses pieds bien fléchis. Ce n’est donc pas une doublure et ni des effets spéciaux. La réalisatrice Greta Gerwig, qui réalisera les prochains Narnia, ne voulait absolument pas utiliser d’effets spéciaux, et quant à Margot Robbie, elle ne voulait pas de doublure. "Je n’aime vraiment pas quand quelqu’un d’autre fait mes mains ou mes pieds dans un plan," a déclaré l’interprète de Barbie.