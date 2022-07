Voici pourquoi le concert hommage à Eddie Van Halen n’a pas eu lieu…

Wolfgang Van Halen avait, dès le décès de son père, évoqué un concert à sa mémoire, pour honorer sa vie et sa musique. Mais il explique aujourd’hui " qu’il est difficile de travailler avec certaines personnes, et qu’elles se sont arrangées pour que l’événement n’ait pas lieu ".

Dans une nouvelle interview avec Rolling Stone, le fils d’Eddie Van Halen n’a pas voulu pointer du doigt quelqu’un en particulier, mais il a expliqué avoir réellement essayé d’organiser ce show à la mémoire de son père… en vain.

" Certaines personnes pensent trop à elles pour laisser les autres profiter d’un bon moment ", a-t-il dit. " J’aurais adoré m’asseoir ici et pouvoir tout dire simplement. Mon père a souvent fait ça : tout dire, sans filtre en interview. Mais je ne vais pas le faire, parce que les gens ont déjà un avis sur telle ou telle chose. "

Quand le journaliste Brian Hiatt lui a demandé " si la personne à blâmer était un certain chanteur avec trois initiales ", Wolfgang a répondu " je vous dirais : faites vos recherches sur l’histoire de Van Halen et tirez-en vos propres conclusions. "

"Ce que je peux dire, c’est que j’ai vraiment essayé de faire quelque chose, mais voilà, je n’aime pas dire du mal des gens, mais certains rendent les choses terriblement difficiles quand il s’agit de Van Halen.

"Après avoir été longuement dans Van Halen, je me suis vraiment efforcé à créer un environnement dans lequel je ne dois pas marcher sur des œufs. C’est important de ne pas devoir conjuguer avec des personnalités difficiles et de pouvoir faire de la musique en s’amusant. Quand j’étais dans Van Halen, il y avait toujours des soucis qui se mettaient en travers de la musique et c’est ce qui s’est encore produit. "

En avril dernier, Jason Newsted avait révélé qu’il avait été approché six mois plus tôt par le batteur Alex Van Halen à propos d’une éventuelle tournée hommage à Van Halen qui aurait également mis en vedette le guitariste Joe Satriani. Depuis le décès d’Eddie Van Halen, une éventuelle tournée ou un spectacle en son hommage a été une source fréquente de rumeurs. Wolfgang Van Halen avait alors déclaré qu’un concert commémoratif devrait certainement avoir lieu mais qu’il ne figurait pas dans les plans immédiats en raison de contraintes logistiques.