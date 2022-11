Voici pourquoi la France ne gagnera pas la Coupe du Monde 2022 !

La fragilité sera donc aussi sur le banc. Beaucoup évoquent le départ de DD après cet exercice. Ce n’est plus : "et 1 et 2 et 3 zéro" mais plutôt "3, 2, 1 partez" ! Et il se peut qu’avant Nöel, on Le re-Graët car Didier Deschamps c’est quand même le plus beau palmarès français. Et puis qu’on bâillonne le gars de Bayonne pour qu’il se taise à jamais sur ce qu’il sait en attendant Zizou.

Mais revenons à la France, nos chers voisins, certes pas ceux chez qui on va frapper à la porte quand on a plus de moutarde mais ceux avec qui on aime se chamailler parce que leurs poubelles débordent sur notre parcelle.

A propos de poubelle, n’est-il pas étrange que cette malédiction frappe le pays de Michel Platini à qui l’on doit, paraît-il de disputer cette compétition au pays de la démesure ? Dans les mémoires de Pogba et Zouma (encore lui), aux éditions Marabout, un chat-pitre devrait y être consacré.

Et quelque part c’était prévisible, l’équipe de France possède une abréviation : l’EDF. Comme la compagnie d’électricité, un paradoxe en pleine crise de l’énergie. Le sum-mum en quelque sorte.

Cela écrit, nous ne sommes pas trop inquiets pour la France. Les Français seront quand même au moins en 1/4 de finale. Avec une possible revanche face à la Belgique en 1/2. L’occasion de leur susurrer des mots bleus, les mots qu’on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l’on donne sont comme les baisers que l’on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l’instant fragile de nos retrouvailles.

Et, allez une fois (!), cette fois ce sera sans son meilleur attaquant : Samuel Umtiti...