Alors qu’il cartonne dans le monde entier avec son nouvel album et avec son single As it was, alors qu’il a aussi entamé une carrière au cinéma et s’apprête à briller dans le film Don’t Worry Darling de sa chérie Olivia Wilde, on imaginait sans peine le sexy boy du moment Harry Styles en Elvis, le prochain film du réalisateur australien Baz Luhrmann. Pourtant il n’en est rien. Mais le cinéaste vient de s’en expliquer.