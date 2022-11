Voici pourquoi Eden Hazard sera la Star de la Coupe du Monde 2022

Préambule. Cette rubrique “Voici pourquoi” n’est pas destinée à débusquer le faux du bien ou le vrai du mal. Elle est une traversée subjective et imaginaire visant à remuer les potins et les popotins quitte à déclencher les ah (?), les oh (!) entre les rires et les bravos, de Daniel à Rio. Bon voyage…

Eden Hazard est, sur le baromètre du rêve (l’échelle “Michel Preud’homme”, le Roi du Matelas), celui qui a atteint le degré le plus élevé de Notre histoire du football. Lui, le génie pur, le Maradona de Braine, avec moins de farine mais plus de Ketchup. Mais le jardin qu’il avait brillamment fait pousser à Chelsea est aujourd’hui envahi de mauvaises herbes. Fini les dribbles chaloupés, terminées les demi (en) volées lyriques qui faisaient se soulever nos petits cœurs de groupies. Aujourd’hui cet Eden-là n’est plus que l’Hombre madrilène de lui-même.

Pourtant, on ne peut imaginer que le garçon ait tout perdu de ses qualités et de nos rêves. C’est impossible. Mais on doit simplement oublier ce qu’il a été pour se concentrer sur ce qu’il peut devenir. C’est une forme de deuil salutaire.

Les discours entendus de sa bouche, il y a peu se voulaient rassurant. Il se disait enfin en pleine possession de ses moyens. Qu’il devait à présent retrouver simplement du temps de jeu. Mais, on le sait, nous traversons des temps de crise, les moyens de chacun ont diminué…

On appelle cela la méthode Coué, l’autosuggestion consciente. De manière moderne, une loi de l’attraction positive. Si je dis que je vais mieux, je me mets dans du positif et ça ira mieux. Mais c’est aussi un appel au secours du genre : je dis que je vais mieux mais en fait je doute… Bref, c’est le jeu de tête qui cloche chez Eden. Difficile de garder les pieds sur terre quand un moment dans sa carrière, on a marché sur l’eau.

Et ce n’est pas la première fois que la machine à broyer du Réal fait des dégâts. Demandez à Owen, Kaka, Gravesen, Anelka, Bale ou Jean-Jacques Goldman. Là-bas, il y a des tempêtes et des naufrages. Les tempêtes viennent notamment de la Presse espagnole, de la Presse Madrilène et aussi Catalane qui œuvrent afin de déstabiliser le rival quitte à faire ressembler les tabloïds anglais à la version “Charlotte aux fraises” d’un album Panini.