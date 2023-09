Voici pourquoi David Delferière risque de bientôt céder la présidence de l’ACFF

David Delferière est désormais le nouveau président du comité supérieur (COSU) de l’Union Belge. "C’est une nomination toute récente. Elle est officielle depuis le 11 septembre. Karel Vanwesenbeeck, qui était à la tête de cet organe suprême du pouvoir législatif est décédé aux alentours du 15 août dernier.

La place était vacante. Les candidats à cette fonction n’étaient pas légion. J’ai eu une conversation avec Loryn Parys, CEO de la Pro League, mais aussi Jorg Keldermans, le président de l’aile flamande du football (V.V.). Ils m’ont immédiatement assuré qu’ils souhaitaient et soutiendraient ma candidature. J’ai fait le pas et j’ai été élu.

Hélas, sans doute, dans la foulée, mon collègue Gaspar Navez, avocat namurois bien connu a dû céder sa place de vice-président à un membre néerlandophone. Wim Fonteyn, en l’occurrence.

Gaspar, mais aussi les Liégeois Gaston Schreurs et Christian Bartosch ou le Luxembourgeois Gérard Mullenders font partie des sept autres membres à côté du secrétaire Bart De Leener composant ce conseil supérieur.

Le Cosu, c’est le Parlement de l’Union Belge. Par exemple, on y met à jour ou on y change le règlement, nous pouvons donner des dérogations à des transferts, etc, etc.

Ce qu’il faut aussi savoir, c’est que nous sommes en train de voter une réforme de l’ACFF. En vertu de la séparation du pouvoir législatif, exécutif et représentatif, il ne sera plus possible de cumuler à la fois la fonction de président de l’ACFF (exécutif) et celle du COSU (législatif). Vais-je être obligé de céder mon strapontin à la tête de l’ACFF au 1er janvier 2024 ou en fin de cette saison 2023-2024 ? Le dossier doit encore être finalisé. Mais bien sûr, si cette réforme n’était pas votée chez les Francophones, je pourrais encore voir les choses autrement.

Le 7 octobre prochain, nous aurons une assemblée générale de l’ACFF pour présenter les changements. Je n’ai pas trop d’états d’âme par rapport à ce probable changement à la tête de l’ACFF. Je suis un des membres fondateurs, j’ai été secrétaire général durant huit ans et demi, puis président quatre ans et demi. Avec la réforme qui s’annonce et comme cela est déjà le cas depuis quelques années du côté de la V.V (Vlaamse Voetbal), il y aura aussi un nouveau conseil supérieur au niveau de l’ACFF.

Je pourrais très bien également être ce président de la Commission Francophone d’Études et conserver ainsi un regard proche et utile sur des dossiers et clubs concernant une Aile n’ayant plus trop de secret pour ma personne. "

Qui pour la présidence à l’ACFF ? " On n’en est pas encore là, même si cela pourrait arriver rapidement. Benjamin Vasseur ? Philippe Godin ? Raymond Willems ? Ce sont juste des noms qui circulent parfois, en coulisses. Rien ne dit qu’un autre membre du conseil d’administration de l’ACFF ne sortira pas du bois d’ici quelques semaines. Benjamin Vasseur et Philippe Godin peuvent présenter leur candidature même s’ils ont déjà un mandat au C.A de l’Union Belge. Les deux fonctions restent liées au pouvoir exécutif. Si la réforme de l’ACFF est votée, ce C.A passera de 21 membres à 12. Nous suivrons ainsi l’exemple de l’Aile flamande qui, depuis trois ans est composée de 14 noms."