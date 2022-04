Voici pourquoi certains de vos collègues ne peuvent pas s'empêcher de parler (très fort) en visio.

Pour parvenir à de telles conclusions, ces derniers ont organisé des appels en visio avec une quarantaine de participants. Les volontaires étaient assis dans des pièces séparées et ont été invités à avoir une conversation informelle pendant 40 minutes. Au cours de l'appel, la qualité de la vidéo se détériorait progressivement, jusqu'à ce que l'image devienne "extrêmement floue". Les chercheurs ont analysé attentivement la manière dont les participants parlaient et bougeaient tout au long de l'appel.

"Même lorsque l'image était à peine visible, les gens ne cessaient pas soudainement de faire des gestes."

"C'est un peu comme lorsque l'on se parle au téléphone : on ne se voit pas et, au cours d'une conversation, on continue à bouger et à gesticuler", note James Trujillo, auteur principal de l'étude.

Cette recherche vise à démontrer le lien étroit et réciproque qui existe entre les gestes et la parole, axe d'étude essentiel dans les sciences du langage, en particulier l'aspect communicatif. "Les recherches futures sur la parole ne devraient pas se limiter à des facteurs tels que l'intensité sonore et le ton de la voix mais également inclure ce paramètre afin d'avoir une idée précise du comportement des gens", conclut James Trujillo.

En attendant, pourquoi ne pas suggérer à vos collègues un peu trop agités de vérifier la qualité de leur connexion internet ?