Voici les spectacles son et lumières de Noël qui se déroulent près de chez vous !

Liège

Liège

"Le combat des anges": Luc Petit et ses spectacles de son et lumière sont de retour à l’occasion des fêtes de fin d’année. "Le combat des anges" vous plonge dans l’ambiance d’une cathédrale envahie de saltimbanques. Chorégraphies aériennes et fantastiques créatures gigantesques vont défiler au rythme des musiques et des lumières. Luc Petit fait dialoguer les pierres millénaires et la technologie moderne.

Du 26/12 au 30/12. Plus d’infos ici.

Huy

"Eglises en lumière": Les trois églises du centre de Huy, la collégiale, Saint-Remi et Saint-Pierre s’unissent pour un parcours lumineux le 25 décembre.

Le dimanche 25/12 de 15h30 à 18h30. Plus d’informations ici.