Voici les principaux gagnants des Golden Globes, sans Lukas Dhont qui repart bredouille

Meilleure comédie ou comédie musicale : "Les Banshees d’Inisherin"

Meilleur acteur dans un film dramatique : Austin Butler, "Elvis"

Meilleure actrice dans un film dramatique : Cate Blanchett, "Tar"

Meilleur acteur dans une comédie : Colin Farrell, "Les Banshees d’Inisherin"

Meilleure actrice dans une comédie : Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once"

Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once"

Meilleure actrice dans un second rôle : Angela Bassett, "Black Panther : Wakanda Forever"

Meilleur film en langue étrangère : "Argentina, 1985"

Meilleur film d’animation : "Pinocchio par Guillermo Del Toro"

Meilleur scénario : Martin McDonagh, "Les Banshees d’Inisherin"