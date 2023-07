Voici les nouveaux emojis attendus d’ici 2024

Le site Emojipedia a révélé la liste des émojis qui devraient rejoindre nos smartphones d’ici 2024.

Et on sent que les créateurs ont plus ou moins fait le tour de la question, car les nouvelles propositions sont moins nombreuses que par le passé. Parmi les nouveautés, on note de trois émojis qui représentent des personnes en situation de handicap : une personne avec qui canne, et des personnes sur deux chaises roulantes différentes. À cela s’ajoutent des personnes qui marchent, qui courent et qui s’agenouillent.

Quatre émojis représentants différents types de familles sont également de la partie (deux parents et un ou deux enfants, un parent avec un ou deux enfants). Quant aux émojis plus "classiques", on retrouve un citron vert, un champignon, une chaîne brisée, un phénix et deux visages : le premier qui dit oui, et le second qui dit non, par des mouvements de la tête.