Voici les lieux touristiques "toutou admis"

Campé à l’avant de l’embarcation, Ren a un peu de mal à garder l’ équilibre. C’est sa première expérience en kayak et pour ce berger australien de 4 mois, cette sortie sur la Meuse a tout d’une aventure. Pour son maître, un peu aussi :" j'étais un peu stressé à l'idée qu'elle tombe à l'eau mais elle a plutôt été curieuse et l'expérience était vraiment sympa, à refaire!" A la capitainerie à Namur, les chiens sont admis sur la plupart des embarcations : " on propose le paddle, le kayak et les bateaux électriques et nous avons des demandes en ce sens tous les jours" confirme Gauthier de Broux , le capitaine de port. Et effectivement, de plus en plus de touristes d'un jour souhaitent pouvoir embarquer leur animal de compagnie , soit par plaisir soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire garder. Restait à répertorier les activités "dog friendly", c'est désormais chose faite.