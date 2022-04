Voici les lieux à ne pas manquer en Tarn-et-Garonne tirés de la Grande Évasion

Direction Montauban, la capitale du Tarn-et-Garonne, Grand Site d’Occitanie, une cité médiévale où les hôtels particuliers en briques roses se reflètent dans les eaux de la rivière Tarn.

Vous pourrez aller prendre votre petit déjeuner comme les habitants sur la place Nationale, sous la double rangée d’arcades pour profiter de l’ambiance, pour aller ensuite vous balader dans les ruelles et découvrir les œuvres de street art mettant en scène les célébrités historiques nées à Montauban, comme Olympe de Gouges, femme de lettres de la fin du 18e siècle et pionnière du féminisme, Ingres, le peintre et Bourdelle, le sculpteur. Un musée fabuleux est d’ailleurs dédié à ces deux artistes dans l’ancien palais épiscopal.