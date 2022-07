Voici les deux régions de France où l'on pollue le plus

L'Ile-de-France, qui a elle aussi diminué son bilan carbone (-0,1%), se situe pile dans la moyenne et arrive en huitième place du classement avec une empreinte carbone globale par habitant estimée à 9,44 tonnes d'équivalents CO2 par habitant. Comme on peut s'en douter, les transports et les logements sont les deux secteurs les plus émetteurs. À eux seuls, ils représentent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre (respectivement 26% et 15%).



En queue de peloton, on retrouve la région des Hauts-de-France, avec 11,27 tonnes de CO2 par habitant, la Bretagne avec une empreinte moyenne de 11,18 tonnes de CO2. Ce sont aussi les deux régions qui ont le plus augmenté leur empreinte carbone par rapport à l'année précédente : +20,3% pour la Bretagne et +18,9% pour les Hauts de France.