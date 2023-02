Voici les artistes qui ont vendu le plus d’albums dans le monde en 2022

Comme chaque année, l’IFPO (la Fédération internationale de l’industrie phonographique) a fait le topo sur l’année musicale précédente. Depuis mercredi, le classement du "Global Artist Chart", qui liste les 10 artistes ou groupes ayant vendu le plus d’albums dans le monde, est dispo. Le voici :

La première place est occupée par miss Taylor Swift qui succède aux BTS qui ont campé sur la première marche pendant 2 années consécutives. L’album "Midnights" de Taylor a battu en tout et pour tout 80 records de ventes et d’écoutes. Le single "Anti-Hero" issu de cet opus cumule, selon PureCharts, plus ou moins 5,4 millions de ventes dans le monde.

La première place n’est toutefois pas inconnue à Taylor Swift qui, en 2014 et 2019, l’occupait déjà. Elle devient officiellement la première artiste à être classée trois fois numéro 1. "Taylor Swift est une star internationale vraiment incroyable, qui continue de grandir et d’évoluer en tant qu’artiste, tout en maintenant une incroyable et puissante connexion avec ses fans dans le monde" a souligné la cheffe de l’IFPI, Frances Moore.

La deuxième place du classement revient donc sans surprise aux BTS. En pause jusqu’en 2025 pour effectuer leur service militaire, les membres du groupe sud-coréen n’ont pourtant sorti que le best-of "Proof" en 2022.

C’est ensuite au tour de Drake de prendre place dans le classement. Ses albums "Honestly Nevermind" et "Her Loss" feat. 21 Savage ont pourtant reçu un accueil mitigé. Mais rappelons que depuis 2015, le rappeur canadien a toujours fait partie du top 10.

La quatrième place revient à Bad Bunny qui a conquis les cœurs avec son album "Un Verano Sin Ti". Une belle récompense pour l’artiste portoricain qui est le premier artiste latino à figurer dans le classement.

En cinquième position, on retrouve The Weeknd qui, en janvier, a dévoilé son album "Dawn FM".

En sixième et septième places, ce sont respectivement les groupes de K-Pop Seventeen et Stray Kids qui démontrent que la pop coréenne a littéralement traversé toutes les frontières.

Harry Styles les suit et devance le chanteur taïwanais Jay Chou.

Enfin, Ed Sheeran ferme le top 10.