Voici les adversaires potentiels d’Anderlecht et de La Gantoise en Conference League

Deux sur deux pour les clubs belges engagés en Conference League ! Dos au mur, Gantois et Anderlechtois se sont qualifiés pour les barrages (seizièmes de finale) ce jeudi soir. Anderlecht a souffert mais s’est imposé 2 buts à 0 à Silkeborg et un peu plus de deux heures plus tôt, La Gantoise qui, elle aussi avait l’obligation de l’emporter, a terrassé Molde à domicile (4-0). Tous deux deuxièmes de leur groupe, les Belges joueront un barrage les 16 et 23 février contre un 3e classé issu des groupes de l’Europa League.

Voici les huit adversaires potentiels d’Anderlecht et de La Gantoise : Larnaca (Chypre), Sheriff Tiraspol (Moldavie), PFK Ludogorets (Bulgarie), Trabzonspor (Turquie), Bodo/Glimt (Norvège), Braga (Portugal), Lazio (Italie) et Qarabag (Azerbaïdjan).

Mauves et Buffalos connaîtront leur adversaire ce lundi 7 novembre à 14h à l’issue du tirage au sort à Nyon. De son côté, l’Union Saint-Gilloise, d’ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Europa League, devra patienter jusqu’au 24 février.