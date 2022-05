Voici les activités à ne pas manquer le week-end du 13 au 15 mai en Wallonie et à Bruxelles

Dans une succession de joutes verbales, trois équipes vont s’affronter dans un match d’improvisation ces 13 et 14 mai au Quai 22 de Namur. Pour sa 4ème édition, le festival international d’improvisation théâtrale vous ouvre ses portes pour trois rencontres opposant les Oh My God ! de Belgique, La Lolita de France et les Suisses d’Impro Suisse. À l’issue de chaque affrontement, c’est le public qui votera pour l’équipe qu’il aura préférée.

Le dimanche 15 mai, un spectacle spécialement prévu pour les plus jeunes sera également donné, et ce, entièrement gratuitement. Les enfants pourront venir avec leurs jouets qu’ils n’utilisent plus, ils serviront dans le cadre des improvisations et ils seront ensuite remis à des enfants dans le besoin.

Tous les bénéfices obtenus durant le festival seront ensuite reversés à Ethan, 7 ans, pour l’aider dans son combat contre la leucémie.

Quand ? 13, 14 et 15 mai

Où ? Quai 22, Rue du Séminaire, 22 5000 Namur

Infos pratiques : 8 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants/étudiants les 13 et 14 mai – Gratuit le dimanche 15 mai – Réservation préférable – Facebook