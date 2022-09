Voici les activités à faire ce week-end du 16,17 et 18 septembre à Bruxelles et en Wallonie !

Le temps d’un week-end, les us et coutumes, la gastronomie, l’ambiance, les campements et les métiers du Moyen Âge vont de nouveau s’installer dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de Villers. De nombreuses facettes de cette époque seront dépeintes, de l’art de la guerre à l’art de la scène !

Au programme : des tournois d’archerie, des combats à l’épée, à la lance et à la pique, des concerts de musique médiévale et traditionnelle, des spectacles de jongleurs et saltimbanques, campements, marché artisanal et bien sûr, des bars et de la restauration !

Quand ? Samedi 17 septembre de 10h à 18h et dimanche 18 septembre de 10h à 18h

Où ? Rue de l’Abbaye 55 Villers-la-Ville

Infos pratiques : Programme – Réservation – 9 euros pour les adultes, 7 euros pour les étudiants et les plus de 65 ans, 4 euros pour les enfants entre 6 et 12 ans – Facebook