Voici les 34 métiers que l’IA ne remplacera jamais, selon le créateur de ChatGPT

Alors que l’inquiétude grandit face à la place qu’est en train de prendre l’intelligence artificielle dans la société, et avec elle, des emplois voués à disparaître, la société OpenAI, qui a développé ChatGPT, dresse une liste des métiers qui, selon elle, devraient pérenniser.

Assez logiquement, ce qui se dégage de cette liste, ce sont les métiers manuels qui semblent irremplaçables. Des jobs qui nécessitent une présence ou des capacités physiques, en opposition avec des jobs dont les fonctions peuvent être automatisées comme le secrétariat, la rédaction ou la comptabilité.

Voici la fameuse liste des 34 métiers qui auraient donc encore de beaux jours devant eux :

Abatteurs et emballeurs de viande

Aides couvreurs

Aides maçons, maçons de blocs, tailleurs de pierre, carreleurs et marbriers

Aides menuisiers

Aides peintres, poseurs de papier, plâtriers et stucateurs

Aides plombiers, plombiers, tuyauteurs et monteurs d’appareils de chauffage

Athlètes et compétiteurs sportifs

Boulonneurs de toits dans l’industrie minière

Coiffeurs

Conducteurs d’engins de pavage, de surfaçage et de damage

Coupeurs et élagueurs à la main

Cuisiniers en restauration rapide

Découpeurs et régleurs de viande, de volaille et de poisson

Fabricants de moules et de noyaux de fonderie

Installateurs et réparateurs de lignes électriques

Installateurs et réparateurs de vitres de véhicules

Plongeurs

Maçons en ciment et finisseurs de béton

Mécaniciens d’autobus et de camions et spécialistes des moteurs diesel

Mécaniciens de motocyclettes

Opérateurs d’engins de battage

Opérateurs d’extracteurs de pétrole et gaz

Opérateurs de derrick, pétrole et gaz

Cette liste est cependant non exhaustive et pose question pour une pléiade d’autres secteurs : médical, juridique, financier, de l’enseignement… ?

N’oublions pas non plus que la source qui avance cette liste est aussi celle qui prêche pour sa chapelle. Et la technologie pourrait très bien, à l’avenir, robotiser certains des métiers de cette même liste !

Dans ce rapport d’OpenAI, il est estimé que le logiciel ChatGPT aura un impact sur 80% de la masse salariale américaine. Et un métier sur cinq sera touché de moitié par l’intelligence artificielle, sans forcément être remplacé totalement.

Une révolution est certes en marche mais, parallèlement à la disparition annoncée de certains métiers, elle pourrait aussi en faire naître de nouveaux.