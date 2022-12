Voici les 3 impacts positifs de l’opération Viva for Life sur la précarité, selon une étude scientifique

En plus de mesurer l’impact de l’opération Viva for Life, Willy Lahaye a également étudié l’évolution de la pauvreté chez nous. Et le constat n’est pas très positif :

"La pauvreté s’est encore bien accentuée. Nous sommes, en Belgique, à 21% de la population à risque de pauvreté et d’exclusion sociale. Mais ce sont surtout les contextes de vie qui se sont bien aggravés, bien accentués. On retrouve par exemple, depuis les deux crises que nous connaissons (sanitaire et énergétique), une augmentation de 70% de livraison de colis alimentaires, une augmentation fulgurante de factures impayées, les familles monoparentales qui ont doublé, et des publics jeunes aussi, qu’on ne voyait pas avant […]"

Il poursuit : "Evidemment, ces situations-là ont plutôt tendance à porter préjudice aux enfants. Comme vous le savez, c’est un enfant sur quatre en Wallonie, et quatre sur dix à Bruxelles qui sont en situation de précarité, avec des difficultés de logement, de chauffage, des problématiques vestimentaires, de carences alimentaires aussi, qui peuvent être préjudiciable à l’enfant puisqu’on sait que ces situations de précarité ont un impact assez important à la fois sur le développement de l’enfant de manière générale mais aussi sur sa santé et sur sa santé mentale."