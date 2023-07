Voici les 158 métiers en pénurie en Belgique : le FOREM propose des formations avec emplois à la clef (infographies)

L’augmentation du nombre de métiers critiques ou en pénurie s’explique, selon le Forem, par le nombre d’offres d’emploi qu’il a reçu malgré la guerre en Ukraine et les crises énergétiques et inflationnistes.

Ainsi, en 2223, 476.000 offres d’emploi ont été diffusées par le Forem, soit 8,2% de plus qu’en 2021.

En outre, explique le Forem, plusieurs fonctions souffrent de difficultés de recrutement plus structurelles car les difficultés y perdurent. Il s’agit, dans certains cas, de fonctions où un grand nombre de travailleurs s’apprêtent à partir à la retraite et pour lesquels il y a un risque de ne pas trouver de remplaçant. 44 des 158 fonctions en pénurie épinglées par le Forem comptent au moins 30% de travailleurs âgés de 50 ans et plus. C’est le cas, par exemple, des conducteurs ou conductrices de poids lourds, des infirmiers et infirmières ou des couvreurs et couvreuses.