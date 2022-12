Voici les 15 artistes hip-hop à suivre en 2023

L’année 2022 a été riche. Très riche artistiquement. Difficile de faire des listes de tous les artistes qui nous ont ambiancés cette année. Alors plutôt que de faire une rétrospective, on a décidé de se concentrer sur l’avenir. Cap sur 2023 et sur les artistes sur lesquels on a bien l’intention de garder un œil et les deux oreilles ouvertes.

Les rookies belges qu’on aime

Belgique

*Zvdu17 : L’artiste de BX est en train de faire une arrivée remarquée dans le game. Si pour le moment, il n’a pas sorti de projet, depuis plus d’un il a déjà balancé plusieurs titres qui méritent qu’on s’y attarde. Rap agressif et plume léchée, aucun doute, ZVdu17 sait kicker. Mention spéciale pour le titre "Hors-série" avec lequel il nous prend et nous ne lâche pas du début à la fin. On a aussi particulièrement kiffé "Aller sans retour #4" qui a comme un petit goût old school à la Sniper mais qui fait du bien à entendre. De même pour "Aller sans retour #5" dont le clip a été vu 264k fois. L’oseille, la drogue, la réussite et le quartier, on ne peut pas dire que les thèmes soient neufs dans le rap game, mais malgré tout il sait y amener sa patte tout droit venue d’Anderlecht. Et ça ne nous empêche pas d’avoir hâte d’entendre la suite, en espérant pour lui que 2023 sera l’année du premier projet.

*Roswein : Membre de la team de Niveau 4 lors de Couleur Café 2022, Roswein fait clairement partie des visages du rap bruxellois à tenir à l’œil de très près. Avec sa voix grave et ses skills de kickeur, Roswein propose un début de parcours très prometteur avec des sons comme "Rooftop" ou "Le RDV". On y découvre, en plus de sa signature vocale assez reconnaissable et de ses découpages en bonne et due forme, un sens de la mélodie plutôt développé. Si on doit parler d’influences, on pourrait dire que l’on se situe quelque part entre Roméo Elvis et Josman. Après un premier EP intitulé "RDV" sorti cette année, Roswein annonce un nouveau projet pour début 2023. L’occasion pour lui de transformer l’essai et d’atteindre un palier supérieur.

*Tyana P : Finaliste de la saison 6 de The Voice, Tyana P a sorti en février dernier son premier EP intitulé simplement EP1. Originaire de Liège, Tyana P a du coffre et du bagout. On a particulièrement kiffé ses titres "Crazy" et "Smile", où l’artiste montre qu’elle sait autant rapper que nous emporter avec un timbre hyper soul. Profondément hip-hop dans chaque note, elle réussit à apporter une touche de modernité qui ferait presque penser à de la K-Pop. On a aussi particulièrement kiffé le clip de "Smile" avec lequel Tyana P ajoute le sens du style et de l’esthétique visuel à ses multiples talents.

* ONI : "On se débrouille toute l’année", chante ONI dans son premier clip, et on peut dire qu’il se débrouille plutôt bien ! Tout nouveau dans le game et produit par le label indépendant Boby’z Production, le rappeur d’Etterbeek écrit depuis ses 12 ans. Et ça s’entend quand il raconte la rue et ses embrouilles avec sa voix grave. Pas vraiment étonnant quand on a des références comme NTM, la Fonky Family ou Lunatic. Entre flow technique et mélodies ambiantes, ONI semble être taillé pour le costume. Alors que son clip "Débrouille" sorti au mois de septembre a déjà atteint les 70.000 vues, l’artiste a annoncé beaucoup de clips en 2023 et un projet qui devrait suivre. On sera à l’affût !

* Safari : Le duo de rappeurs de Liège Safari a fait une très belle année 2022 avec la sortie de leur projet Pilule jaune. Avec le clip "Dans la tête", ils ont aussi pu montrer qu’ils savaient très bien ce qu’ils faisaient en termes de visuel. Un clip épuré et une très belle interprétation. Depuis un petit bout de temps déjà, Maro et Amir passent leurs temps en studio et un max sur scène où ils aiment kicker fort. Cet été on leur avait laissé le contrôle du téléphone de Tarmac pour 24h. Et comme ils l’avaient dit eux-mêmes, le lion et la panthère ont bien deux énergies différentes mais complémentaires. On a hâte de voir ce que 2023 leur réserve.