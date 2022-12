Voici les 100 plats les plus commandés sur Deliveroo en 2022, un resto belge dans le top 10 !

C’est année, le plat le plus commandé dans le monde est la pita shoarma.

En 2021, c’était le poke bowl qui décrochait la première place, cette année c’est au tour de la pita shoarma de recevoir la couronne. Le top 10 mondial des plats les plus commandés sur Deliveroo en 2022 est très diversifié par rapport aux années précédentes, les gens se sont ouverts aux cuisines du monde. Et si le poke bowl n’est plus en première place, il reste dans le top 5 avec en référence, un resto belge (liégeois, même).

Voici le top 10 des plats les plus commandés :

Pita Chawarma par Poulet Mezzencore, Paris, France Burrito de Chipotle , Londres, Royaume-Uni Schiacciata Favolosa (sandwich florentin traditionnel) de All’Antico Vinaio, Florence, Italie Chicken Sando de PICKL, Dubaï, EAU Make Your Own Poké Bowl de Surfside Poké, Liège, Belgique Pad Thai de Ting Thai Caravan, Edimbourg, UK Mixian with 1 Topping de Tamjai Yunnan Mixian, Hong Kong Fish burger de MOS Burger, Singapour Iced Café Americano de Starbucks, Koweït Burrito Bowl de Boojum, Cork, Irlande

Et sur les 100 plats les plus commandés, notre petit pays, est très bien représenté puisque 11% de la liste est constituée de restaurants belges :

Ça vous donne faim ? Nous aussi !