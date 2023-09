Voici le vélo de contre-la-montre arc-en-ciel utilisé ce mardi par Remco Evenepoel

Il est beau, il est tout frais. Ce mardi, Remco Evenepoel utilisera son nouveau vélo de champion du monde de contre-la-montre. Une belle machine qui pourrait lui permettre de remporter une deuxième étape dans cette Vuelta 2023.

"Je suis prêt pour demain", a publié Remco Evenepoel en diffusant une photo de son vélo de contre-la-montre. Un vélo qui arbore l’arc-en-ciel de son titre de champion du monde.

Et le coureur belge d’ajouter en conférence de presse sur cette seule étape dans cet exercice particulier de l’effort en solitaire : "Ce n’est pas nécessairement l’étape la plus importante, mais j’aimerais gagner le chrono avec le maillot arc-en-ciel, on l’a bien préparé et on a hâte. Le premier objectif est une deuxième victoire d’étape."

Lors du Giro, le mécano d’Evenepoel avait parlé de la machine utilisée par Remco. Une machine de presque 20.000 euros : "Le vélo est plus aérodynamique et un peu plus lourd avec un guidon pour avoir deux positions. Notamment les bras en haut pour avoir une meilleure pénétration dans l’air. Le changement de vitesse est au bout du guidon. Et pour négocier les virages, il y a le bas du guidon avec aussi un changement de vitesse sur la poignée. C’est très difficile à conduire, on ne se rend pas compte et ça fait mal au dos. Et vu la vitesse, pour tenir le guidon, surtout quand ils ont les mains en haut, c’est très spécial."

Bref, on l’espère que cette nouvelle monture l’aidera à faire des écarts face à la concurrence.