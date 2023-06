Voici le site touristique belge qui rend le plus heureux et comment ça a été établi

Quand on demande aux gens ce qui les rend heureux, beaucoup répondent : "Voyager". Il existe plusieurs types de voyageurs : il y en a qui aiment se balader dans la nature, certains qui veulent passer la plupart de leurs vacances sur la plage et d’autres qui adorent visiter des musées. Mais en général, tous ont un point commun : se prendre en photos dans les lieux qu’ils découvrent. Le site Casago a analysé environ 63.000 photos de vacances sur Instagram pour déterminer les endroits qui rendent les plus heureux sur base de leurs sourires. Et les résultats sont pour le moins surprenants !

En Belgique, ce ne sont pas la Grand-Place de Bruxelles ou les canaux de Bruges qui semblent plaire le plus aux touristes. Non : à la première place, on retrouve le parc animalier Pairi Daiza avec 35,7% de "visages joyeux".

Ce qui étonne, dans le classement mondial, c’est de voir le succès des parcs naturels au détriment des villes. Ainsi, le lieu le plus "joyeux" du monde (avec 76%) serait le parc écologique Manawakie Eco Nature Park, situé au Honduras. Il est suivi par la Tobago Forest Reserve à Trinité-de-Tobago avec 70,6%, le Parc Gumbalimba (68,5%) au Honduras, le Jardin Botanique de Rio au Brésil (66,7%) et le Chemin de l’Inca au Machu Picchu au Pérou (66,7%). Le site montre que l’Amérique Latine domine le top 20. En effet, 14 des destinations qui rendent le plus joyeux sont situées sur le continent.

En Europe, les monuments les plus connus ne sont étonnamment pas les plus populaires. Ne vous attendez pas à voir le Colisée pour l’Italie, Stonehenge pour la Grande-Bretagne ou l’Acropole d’Athènes pour la Grèce. La Tour Eiffel, elle, est bien présente mais à la 22e place sur la 25e. Les lieux qui font le plus sourire sont les Falaises de Moher en Irlande et l’Église de Notre-Sauveur au Danemark.

Selon Casago, l’intensité du "sourire" dépendrait de quand la photo est prise durant les vacances. Le site indique notamment que "le bonheur bondit à l’arrivée, se maintient pendant la majeure partie des vacances, puis chute brièvement vers la fin avant de s’épanouir dans une explosion finale de sentiments chaleureux et de selfies souriants". Et ce n’est pas tout : ils ont eu recours à l’intelligence artificielle, plus précisément à un outil de reconnaissance faciale pour pouvoir faire leur liste. Il est possible que l’IA se soit trompée dans certaines données même si elle devrait être plutôt fiable.

Va-t-on assister à un nouveau type de marketing basé sur "la destination qui rend le plus heureux" ? On peut se le demander mais cela reste évidemment à prendre avec des pincettes.