Voici le sapin de Noël qui va décorer la grand-place

C’est devenu une tradition de la mi-novembre : le sapin qui doit orner la grand-place de Bruxelles pour les fêtes de fin d’année est prélevé, et acheminé vers la capitale. Les organisateurs, au fil des ans, ont l’embarras du choix : ils reçoivent de multiples propositions ; ils opèrent une première sélection, puis ils effectuent quelques visites au cours de l’été.

Cette année, c’est l’offre d’un couple de Raeren qui a été retenue. Propriétaire d’une maison depuis quelques mois, ils envisagent de placer des panneaux photovoltaïque sur leur toit, mais un arbre majestueux les prive d’ensoleillement. Ils est par ailleurs très proche des habitations, et "il bouge beaucoup, lors des coups de vent et des tempêtes, et c’est dangereux".

D’où l’idée de l’abattre, mais avec quand même quelques réticences de l’utiliser simplement comme bois de chauffage. Finalement, il va terminer son existence en apothéose pour un conifère, dans l’admiration de tous, petits et grands.