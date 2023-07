Voici le roman bruxellois à glisser dans votre valise cet été

Un mot sur l’autrice

Charlotte Moors, née en 1986 à Bruxelles, est institutrice primaire de formation. Passionnée par la pédagogie et la psychologie infantile, elle est également coach d’enfants dans le milieu du cinéma et fait partie du collectif d’autrices " Les Confidentielles ". Son premier roman, Les Héros, souligne son attrait pour la pédopsychiatrie, la complexité des personnages et le mélange des genres.

Charlotte Moors est une artiste complète qui manie la langue française et les mots comme Harry Potter manie sa baguette magique. La magie, justement, parlons-en ! C’est dans sa facilité d’écriture qu’on l’a trouve.

En interview dans Bruxelles Matin, Charlotte Moors a déclaré:

L’écriture, ça fait partie de moi.

Et cela se ressent. Démarrer la lecture du premier roman de cette jeune Bruxelloise, c’est comme démarrer la lecture d'une bonne série TV. A peine le 1er chapitre terminé, on n’a qu’une seule envie: connaître la suite. Charlotte Moors aime profondément la névrose humaine. Ce qu’elle adore par dessus tout, ce sont les aspérités, les failles. Et c’est justement ce dont elle avait envie: explorer les failles des adolescents.

Est-ce que la folie n’est pas une sorte de lucidité extrême ?

Même si ce livre nous plonge dans le monde d’une bande d’ados, “Les Héros” ne doit pas tomber entre les mains des (trop) jeunes lecteurs. Il faut être ado-adulte pour apprécier certains passages plus sombres.