Voici le "penalty passe" le plus foireux que vous n’avez jamais vu (vidéo)

Oups. Il y a des jours où certains sportifs préféreraient que leurs moindres faits et gestes ne soient pas capturés par des dizaines de caméras. Malheureusement pour Oscar Trejo et Isi Palazon, leur "penalty-passe" totalement loupé est bel et bien dans la boîte et fait déjà le tour des réseaux sociaux.

Tels Lionel Messi et Luis Suarez en 2016 avec le FC Barcelone, Trejo et Isi ont tenté de combiner pour tirer le coup de réparation pendant la rencontre opposant le Rayo Vallecano à Gérone. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu. Le premier a traîné dans son exécution pour envoyer une passe un peu molle, le second était suivi de très près par un adversaire qui a rapidement compris ce qu’il se passait et Isi Palazon a envoyé son tir loin des cages adverses. Loupant une précieuse occasion de mener 3-1. Quand on sait que la rencontre s’est terminée sur le score de 2-2… Pas sûr que le coach soit ravi du choix de ses joueurs, à moins que cela n’ait été (très mal) préparé à l’entraînement.

En attendant, on se repasse l’action, car il faut bien avouer que pour les spectateurs neutres, c’est plutôt très drôle.