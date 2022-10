Voici le grand retour des 24h vélo de Louvain-la-Neuve !

Parmi les nouveautés cette année, on notera la volonté des organisateurs de proposer un événement sportif et festif ouvert à tous les publics. Le nombre de catégories de la célèbre course a été augmenté. La partie dédiée au personnel universitaire et aux entreprises a été redynamisée. Résultat : plus de 85 équipes inscrites, ce qui n’est plus arrivé depuis longtemps.

Par ailleurs, le CSE Animations ASBL (Centre sportif étudiant) a amélioré les Villages dédiés aux enfants et aux adolescents, ainsi que la Fête des Voisins et les activités sportives et culturelles réparties dans la ville le mercredi après-midi. "Nous voulions une plus grande participation des différentes populations fréquentant Louvain-la-Neuve", explique Augustin van Innis, président du CSE. "Pour la course, nous aurons 5 catégories de vélo : Course, Humanitaire, Folklorique, Aspu (personnel des différents campus de l’UCLouvain) et Alumni (anciens membres de l’Université) et Entreprise.

Cet après-midi, de nombreuses activités sont prévues pour les enfants et les adolescents qui seront en vacances. La musique participera aussi largement à l'ambiance de fête avec davantage de concerts que les autres années; des scènes ont été installées place de l'Université, place Cardinal Mercier, place Galilée ou encore rue des Blancs-Chevaux pour ne citer que quelques endroits.

Ajoutons que les habitants et les commerçants ont participé aux préparatifs de cette édition 2022. Une manière de prendre en considération leurs attentes et leurs craintes.

Tout est en place, roulez jeunesse!