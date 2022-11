Voici le futur hôtel de ville de Hannut

C’est le projet du bureau Matador qui s’est imposé, à l’issue de la délibération des jurés, appelés à désigner le lauréat de ce concours : le nouvel hôtel de ville doit s’implanter à la place de l’annexe arrière du château Mottin, dans une opération de démolition/reconstruction, afin de rassembler plusieurs services communaux, dont le département de l’aide sociale. L’ambition est de dessiner une nouvelle porte urbaine. Les esquisses prévoient deux édifices séparés et proches à la fois, de manière à distinguer la dimension de représentation politique et la dimension de gestion plus administrative. Dans la foulée, les espaces publics sont réorganisés.

Par rapport au vieux bâtiment des années quatre-vingt, le futur ensemble de près de trois mille m² de bureaux et de locaux d’accueil, qui comporte quatre niveaux, veut devenir un exemple de performance énergétique. La notice d'accompagnement prévoit des panneaux photovoltaïque, dont l'électricité pourrait être partagée avec les habitants du quartier, en dehors des période d'occupation par les fonctionnaires. Un patio central, sur deux étages, doit assurer un éclairage dit zénithal et également remplir un rôle de "cheminée naturelle", avec, en toiture, de ouvertures commandées par des sondes selon le besoin de rafraichissement. Le financement devrait être assuré dans le cadre du plan wallon de relance. Si ces subventions sont accordées, elles impliquent de terminer les travaux dans un délai de trois ans et demi.