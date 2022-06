L'étude, qui identifie les villes du monde où l'on trouve le meilleur équilibre vie pro/vie perso repose sur l'analyse de trois catégories principales : l'intensité de travail, la société et les institutions et la qualité de vie urbaine. Plus d'une centaine de critères au total ont été pris en compte, notamment le déploiement du télétravail, le nombre de congés minimums pris et offerts, le temps de travail, le taux de chômage mais aussi des critères plus larges comme le pouvoir d'achat, la qualité de l'air et la pratique d'activités physiques.

"Cette étude vise à aller au-delà des paramètres génériques tels que le coût de la vie en examinant comment les conditions de travail et de vie ont évolué dans les villes mondiales pendant la pandémie et maintenant dans le contexte de l'inflation croissante et de "la guerre en Ukraine", précise dans un communiqué l'entreprise Kisi, spécialisée dans les technologies d'accès mobile et qui a réalisé ce classement.