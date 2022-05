Voici la version la plus funky de "Eye Of The Tiger" que vous n'entendrez jamais

Le maestro du mash-up Bill McClintock nous fait une nouvelle démonstration des talents de magicien musical en nous offrant la version la plus funky du classique de Survivor, "Eye Of The Tiger".

Lorsque Queen a refusé la demande de Sylvester Stallone d'utiliser leur tube "Another One Bites The Dust" comme thème musical du film Rocky lll, l'acteur/réalisateur a approché le groupe de rock de Chicago Survivor et leur a demandé s'ils pouvaient écrire une chanson percutante pour la BO de cette nouvelle suite de Rocky.

Cette collaboration a donné naissance à "Eye Of The Tiger", qui, une fois sorti en single, s'est classé directement en tête des charts américains pendant six semaines, puis en tête des charts britanniques pendant quatre semaines.

Alors, comment faire pour apporter quelque chose en plus à l'une des plus grandes et des plus emblématiques chansons de hard rock jamais écrites ? C'est simple : vous la confiez à notre roi du mash-up préféré, Bill McClintock, et vous le laissez faire ce qu'il en veut.

Il a donc décidé de prendre le classique de Survivor et de le mélanger avec "Rock Steady" de The Whispers et la version de Jimi Hendrix du "All Along The Watchtower" de Bob Dylan. Le résultat se nomme "Rocking The Eye Of The Tiger" et c'est certainement la version la plus funky de "Eye Of The Tiger" que vous n'entendrez jamais.