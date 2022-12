Voici la véritable histoire de la Coccinelle et de son inventeur

Dans sa mission de fabriquer une voiture pour le peuple, Joseph Ganz a trouvé un allié remarquable en Adolf Hitler. Ce politicien fraîchement élu a réussi à faire taire l'industrie automobile sceptique, à faire avancer le vaste projet d'autoroute et à stimuler la recherche d'une "Volkswagen". Mais, une fois bien établi au pouvoir, Hitler a révélé ses véritables tendances fascistes et s'est tourné contre Ganz. Il a menacé sa vie, l'obligeant à fuir.

Pendant ce temps, son invention a été retravaillée et raffinée, jusqu'à ce qu'elle devienne la Volkswagen Beetle, l'une des voitures les plus populaires et les plus réussies de l'histoire. Joseph Ganz est finalement décédé en exil, à des milliers de kilomètres de sa patrie et pratiquement oublié par tous.